Через обстріли виникла проблема з подачею електроенергії на водоочисні споруди.

У Броварах на Київщині внаслідок учорашніх ракетних обстрілів російськими окупантами немає води та тепла.

Як повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, через учорашні обстріли енергетичних об'єктів України російськими терористами, виникла проблема з подачею електроенергії на водоочисні споруди, тому тимчасово призупинено надання послуги централізованого водопостачання по місту.

Сапожко повідомив, що також у Броварах знеструмлені котельні, тож централізоване теплопостачання теж поки призупинено.

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Мер Броварів нагадав, що питна вода доступна у п'ятьох міських бюветах, які забезпечено генераторами.

Сапожко зазначив, що фахівці "Укренерго" активно працюють над усуненням пошкоджень на мережах, щоб у жителів міста якнайшвидше була вода й тепло.

Ракетная атака росіян 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети по Україні, понад 60 із яких збили сили протиповітряної оборони. В результаті ударів було уражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

За словами Сапожка, у Броварах уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Люди не постраждали, але пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани, а також на городах – вирви від ворожого металобрухту.

Цей масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України з боку РФ призвів до втрати понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни. "Укренерго" оголосила про надзвичайну ситуацію в енергосистемі. Але вже ввечері компанія припинила дію надзвичайної ситуації (blackout).

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