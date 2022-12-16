Пошкоджень зазнали дахи кількох будівель та паркани, люди не постраждали.

У Броварах на Київщині під час масованої ракетної атаки Росії 16 грудня уламки ворожої ракети впали на житлові будинки. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"На жаль, маємо падіння уламків збитої ворожої на приватні житлові будинки на території Броварської громади", - зазначив він.

За словами мера, люди не постраждали. На місці працюють фахівці усіх екстрених служб.

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"Пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани. На городах – вирви від ворожого металобрухту. Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб", - розповів Сапожко.

Ракетний удар росіян 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 грудня Росія здійснила чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Відомо про вибухи у трьох районах Києва. Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури у місті виникли перебої з водопостачанням.

Також окупанти влучили по трьох об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Мери Харкова та Полтави повідомили про знеструмлення міст, без електропостачання залишилась Кіровоградщина.

У Запорізькій області зафіксовано 15 "прильотів" російських ракет. У Кривому Розі ворожа ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинули двоє людей, щонайменше п'ятеро поранені.

Внаслідок влучать по енергооб'єктах у кількох областях по всій Україні запроваджуються аварійні відключення світла, зазначили в Міненерго.

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