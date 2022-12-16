Енергетики мають чіткий план відновлення.

У Київській області після російського ракетного обстрілу працює вся критична інфраструктура.

Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі. Процес відновлення електроенергії на території області ще триває, ситуація поступово вирівнюється.

"Енергетики працюють, щоб вийти у планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль. У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення. Прошу набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин", - повідомив Кулеба.

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За його даними, станом на 20:00 відомо про чотирьох постраждалах внаслідок російської атаки. Троє вже вдома, четверта - залишається у лікарні в стабільному стані.

Обстріл України 16 грудня

Як відомо, сьгодні вранці Російська Федерація вкотре атакувала ракетами Україну. Нашим захисникам вдалося знищити 60 ракет.

Вибухи лунали у Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах Києва. Відомо, що у Броварах уламки російської ракети впали на житлові будинки.

Внаслідок ракетного обстрілу у всій столиці виникли проблеми з водопостачанням. Також повідомлялося, що поїзди метро в Києві не курсуватимуть до кінця дня.

Ввечері стало відомо, що третина киян вже мають тепло- та водопостачання. Також 40% домівок забезпечені енергопостачанням.

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