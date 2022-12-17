Дефіцит електроенергії в системі, через наслідки дев'яти ракетних атак, все ще є значним.

Енергосистема України продовжує відновлюватися після вчорашніх ракетних ударів російських окупантів.

Як повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго", "дефіцит електроенергії в системі, через наслідки дев'яти ракетних атак, все ще є значним". У зв'язку з цим всім обленерго доведені ліміти споживання.

"Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватися після 9-го ракетного удару ворога. Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень планованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб'єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно - відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

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"Стан електромереж по всій країні ускладнений через погодні умови: дощ зі снігом, мороз і сильний вітер призводять до обмерзання обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Також звертається увага, що режим надзвичайної ситуації, який було запроваджено виключно для операцій на ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії", було завершено 16 грудня о 19:15. Зараз ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

16 грудня російські окупанти в черговий раз вчинили масштабну ракетну атаку по Україні.

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