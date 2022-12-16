Компанія "Укренерго" припинила дію надзвичайної ситуації (blackout) в об'єднаній енергосистемі України після масованих російських ракетних ударів у п’ятницю, 16 грудня.
Як повідомляє прес-служба компанії, надзвичайну ситуацію запроваджували через удари по українських теплоелектростанціях, гідроелектростанціях і підстанціях магістральних мереж та втрати понад 50% споживання.
Режим НС стосувався лише ринкових операцій.
"Інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - зазначено на сайті компанії.
Ракетний удар по Україні 16 грудня
У п’ятницю, 16 грудня, Росія завдала нового масованого удару по Україні. Цілями ударів стали енергооб'єкти в багатьох областях.
Загалом РФ випустила по Україні 74 ракети, сили ППО збили 60 із них.
В "Укренерго" раніше повідомили, що найбільше від російських атак постраждали північний, південний і центральний регіони. Через те, що це вже дев’ята хвиля ракетних ударів по українських енергооб'єктах, відновлення може зайняти більше часу. Насамперед підключать об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об'єкти теплопостачання, очисні споруди.
Внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни. Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout).
З огляду на це НЕК, згідно з правилами ринку, повідомила про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.
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