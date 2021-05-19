Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації у справі про незаконну забудову біля Києво-Печерської лаври.

Про це повідомили у прес-службі Бюро.

«Слідчі теруправління ДБР у Києві провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСлідчі ДБР прийшли з обшуком у будинок Тупицького – ЗМІВказується, що, за попередньою інформацією слідства, чиновники КМДА не зупинили будівництво 6-поверхової офісної будівлі поблизу Києво-Печерської лаври, хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник мав право побудувати там житловий будинок не вище 4-х поверхів.

Також, як зазначають у ДБР, працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.

Попередня кваліфікація правопорушення за ч. 3 ст. 365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Автор: Костянтин Гончаров