В додатку тепер також можна буде повідомити про закриті укриття

В додатку "Дія" з'явилася мапа укриттів. Українці мають можливість одразу повідомити, якщо воно зачинене.

"Розширюємо функціонал Дії. Тепер у застосунку в сервісі "Незламність" можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук", – написав у своєму Telegram віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відгуки передаватимуть до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему, пояснив Федоров.

Крім того, в додатку з'явилася можливість дізнатися про адресу укриттів, доступ, фото, рейтинг та кількість людей, які можуть ним скористатися.

"Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним із близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн", – написав Федоров.

Він також додав, що укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в Дії з міркувань безпеки.

Додаток "Дія" - головні новини

Найближчим часом у "Дії" з'явиться можливість одруження онлайн. За словами Федорова, це дозволить українським військовим одружуватися на дистанції. Крім того, передбачається можливість отримувати акти цивільного стану, зокрема, свідоцтво про шлюб в застосунку "Дія".

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