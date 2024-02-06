Йдеться про одруження по відео.

Віце-премʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив в ефірі телемарафону, що найближчим часом в Україні запустять онлайн одруження.

"Можна буде просто одружитися в "Дії". По відео. Це буде досить технологічно. Я не буду спойлерити. Але там буде багато цікавих елементів цього процесу. Це буде унікально для всього світу", - зазначив Федоров.

За його словами, це дозволить українським військовим також одружуватися на дистанції. Федоров наголошує, що все буде безпечно, буде виключена можливість ситуації, коли "без мене мене женили".

Відео дня

"Це, як завжди, буде супербезпечно зроблено. Точно, що саме ті люди, які подають заявку будуть одружуватися. Є кілька етапів верифікації. При кожній авторизації в Дії, коли туди заходять люди, Дія "стріляє" в різні реєстри і підтягується інформація в режимі реального часу і відображається", - зазначив він.

Федоров розповів, що також передбачається можливість отримувати акти цивільного стану, зокрема, свідоцтво про шлюб в застосунку Дія.

Останні події у "Дії"

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 3 лютого, в Україні відбувся Національний відбір на Євробачення-2024. Голосували за улюбленого виконавця через "Дію", проте через величезну кількість запитів додаток "ліг", тож оголошення результатів довелося перенести.

Федоров пояснив, що під час голосування у Нацвідборі на "Євробачення-2024" зафіксували рекордну кількість користувачів за всю історію проекту та пообіцяв, що робота застосунку відновиться протягом кількох годин. І роботу дії було відновлено.

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