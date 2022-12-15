У Міністерстві оборони Великобританії відреагували на повідомлення про проведення Білоруссю позачергової перевірки своїх сил.

Британська розвідка наразі не бачить ударних сил у Білорусі, здатних здійснити новий наступ на північ України.

Про це повідомляється у Twitter Міністерства оборони Великої Британії. Зазначається, що 13 грудня 2022 року Білорусь почала позачергову перевірку боєготовності своїх сил.

"Повідомляється, що навчання проходять на північному заході країни, далеко від українського кордону. Крім того, нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів", - зауважує розвідка.

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Наголошується, що Білорусь зіграла ключову роль, що сприяла у наступі Росії на Київ з 24 лютого 2022 року.

"Однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України", - вважає розвідка Британії.

Ситуація біля білоруського кордону

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається незмінною та повністю контрольованою.

За його словами, створення угруповання, яке могло б здійснити вторгнення, наразі не відзначається.

За дорученням псевдопрезидента Олександра Лукашенка у Білорусі почали перевіряти бойову готовність військ. Білоруські військові мали висунутися в певні райони, здійснити їх інженерне обладнання, а також організувати оборону.

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