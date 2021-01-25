Автомобіль належить фізичній особі зі Слов'янська Донецької області.

У Дарницькому районі столиці був помічений автомобіль російського спецпідрозділу "Альфа" (Управління» а " ЦСП ФСБ Росії).

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Про це повідомляє OBOZREVATEL, посилаючись на очевидця. За його словами, Легковий Opel Astra стоїть на проспекті Петра Григоренка біля «Баулу». Це машина на донецьких номерах.

За інформацією у відкритих базах даних, остання перереєстрація на нового власника відбулася в 2016 році. Зараз цей автомобіль належить фізичній особі зі Слов'янська Донецької області.

На фото можна бачити, що на капот і двері автомобіля нанесена емблема спецпідрозділу країни-агресора.

Окремо уточнюється, що український спецпідрозділ "Альфа" СБУ має зовсім іншу емблему.

За інформацією джерела, небайдужі кияни вже повідомили про дивний автомобіль в СБУ.

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Автор: УНІАН