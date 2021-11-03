Вони кажуть, що не дозволять, щоби їм видавали "собачі паспорти".

Противники вакцинації оголосили хвилину мовчання в пам’ять тих, "хто вбитий вакциною".

Як передає кореспондент УНІАН, акція противників обов’язкової вакцинації на площі Конституції у Києві продовжується.

Її учасники виступають з емоційними промовами. Зокрема, вони проти не лише вакцинації, але й цифрових документів. Вони бажають, щоби ця документація була паперовою, як раніше.

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Також вони вважають, що влада запровадить ковідні паспорти, а вслід за ними "собачі паспорти" для кожної людини.

"Ми не дозволимо, щоби у нас були собачі паспорти", - сказала одна з виступаючих зі сцени.

Також учасники акції вшанували хвилиною мовчання "жертв вакцини".

"Давайте вшануємо пам’ять тих, хто був вбитий вакциною та закований у ковідних лікарнях", - сказав один з виступаючих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, у центрі Києва проходить акція противників обов’язкової вакцинації. Учасники заходу, зокрема, заблокували рух в урядовому кварталі.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні поки що не зареєстровано жодного летального випадку в результаті вакцинації від коронавірусу. Представниця ДЕЦ підкреслила, що профіль безпеки вакцин від COVID-19 сприятливий і користь значно перевищує ризик.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Дмитро Хилюк