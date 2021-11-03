Вони називають президента та уряд недієздатними, а постанови Кабміну та закони, які стосуються боротьби з пандемією, незаконними.

У Києві противники обов’язкової вакцинації розпочали віче біля Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 3 тисяч противників обов’язкової вакцинації та карантинних заходів зібралися на площі Конституції. Вони виступають проти вакцинації від COVID-19, а також карантинних заходів, пов’язаних з пандемією. Вони говорять, що є вільними людьми, яким ніхто не зможе нав’язати вакцинацію, а також носіння масок.

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Також вони називають недієздатними президента та уряд і заявляють, що не будуть виконувати постанови уряду та закони, які накладають карантинні обмеження на громадян, і не збираються носити маски і робити щеплення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, у центрі Києва проходить акція противників обов’язкової вакцинації. Учасники заходу, зокрема, заблокували рух в урядовому кварталі. Противники вакцинації без масок. Вони заявляють, що не носять їх принципово, бо вони вільні люди.

Зазначимо, за даними МОЗ, найкращий спосіб захиститися від коронавірусу – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Дмитро Хилюк