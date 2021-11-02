У відомстві підкреслили, що профіль безпеки вакцин від COVID-19 сприятливий і користь значно перевищує ризик.

В Україні поки що не зареєстровано жодного летального випадку в результаті вакцинації від коронавірусу.

Про це заявила директор департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) МОЗ України Тетяна Башкатова на форумі з адвокаційної підтримки стратегій вакцинації проти COVID-19 у Києві, інформує прес-служба МОЗ.

Башкатова зазначила, що лікар зобов'язаний звітувати про несприятливі події після імунізації (НППІ), які зафіксовані у пацієнта протягом 30 днів, проте він не повинен сам робити висновки про причини цих подій.

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Експерт повідомила, що частота НППІ в Україні становить 0,1%.

"Більшість НППІ, про які стало відомо ДЕЦ, – це звичні для медиків прояви (почервоніння шкіри, головні болі, нездужання, міалгія, підвищення температури тіла тощо). Зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн введених доз – це дуже низька частота. Жоден летальний випадок в результаті вакцинації не зареєстрований", - повідомила Башкатова.

Представниця ДЕЦ підкреслила, що профіль безпеки вакцин від COVID-19 сприятливий і користь значно перевищує ризик.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні 273307 осіб вакцинували проти COVID-19. З початку вакцинальної кампанії щеплено 10 млн 453 тис. 652 людини, з них повністю імунізовані і отримали дві дози – 7 млн 515 тис. 248. Всього зроблено 17 млн 968 тис. 898 щеплень.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що існує єдине постійне протипоказання до вакцинації від коронавірусу COVID-19. Вакцинуватися точно не можна, якщо після щеплення була анафілактична реакція.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко