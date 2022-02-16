Для учнів середніх і старших класів передбачені укриття, які є неподалік від шкіл.

У Києві шкільні укриття першочергово використовуватимуться для дітей молодшої школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Київської міськдержадміністрації Валентин Мондриївський на брифінгу про заходи, які вживає міська влада у зв’язку із можливою подальшою агресією Росії.

"Всі заклади освіти, школи в цьому випадку, знають, як діяти в позаштатних ситуаціях. Кожен директор школи і кожен вчитель несе персональну відповідальність за здоров’я і безпеку дітей…Кожен директор знає, як має поводитися і хто куди має йти, як мають поводитися з дітьми в тій чи іншій ситуації. Шкіл 425 в місті, тільки комунальних, я не кажу про приватні, і кожен директор проінструктований з фахівцями служби з надзвичайних ситуацій, як йому діяти", - наголосив Мондриївський.

Він зазначив, що передбачені різні місця укриттів для школярів, в тому числі враховуючи вікові групи дітей.

"Первинно звертаємо увагу на безпеку наймолодших – маленьких діток. В кожній школі, незалежно від того, велике там укриття чи маленьке, для маленьких діток забезпечені укриття, які є в школах різних типів будівництва. Для середньої і старшої школи передбачені укриття, які є неподалік від шкіл", - сказав Мондриївський.

За його словами, всі ці укриття перевірені, їх адреси є на відповідній мапі на сайті міської адміністрації.

"Хочу звернутися до батьків. З дітьми звичайно потрібно говорити, ми повинні дати дітям відчуття безпеки. Пояснюйте. Заспокоюйте. Все інше – це питання фахівців, питання військових і тих служб, які несуть відповідальність", - підкреслив чиновник.

Він закликав вчителів, щоб не давали привід для паніки батькам.

"Бо є випадки, коли деякі керівники класів рекомендують батькам збирати якісь тривожні рюкзачки для дітей, носити їх до школи. Я просив би не робити тих кроків, які не передбачені інструкціями і які можуть створювати занепокоєння або паніку серед батьків", - наголосив Мондриївський.

За його словами, тренування по діях у НС в школах відбуваються не одночасно у всіх, а поступово.

"Навчання, тренування відбуваються. В якихось вони відбувалися на позаминулому тижні, в якихось - на цьому, в якихось - будуть відбуватися на наступному тижні. Це нормальний процес, який може тривати протягом усього року. Це не про паніку і військову загрозу, яка лунає з усіх інформаційних джерел. А це буденна відповідальна робота дорослих, яка здійснюється протягом усього року. Тому, якщо не було навчання в когось, то воно буде найближчим часом", - запевнив Мондриївський.

Раніше, як писав УНІАН, у Києві затвердили план евакуації населення на випадок вторгнення Росії на територію України.

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