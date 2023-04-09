1000 пасок вдалося викласти та прикрасити всього за 25 хвилин 17 секунд.

Львів'яни на честь святкування католицького Великодня, який віряни західного обряду християнства святкують 9 квітня, поставили новий рекорд: найшвидше задекорували та найшвидше виклали найбільший тризуб із пасок в Україні.

Це вдалося зробити в рамках благодійної ініціативи, яку організували на підтримку 125 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, у Львівському Палаці Мистецтв. Там дорослим та дітям вдалося викласти найбільший "тризуб" в Україні за рекордні 25 хвилин 17 секунд із 1000 пасок, йдеться у дописі відомства в Facebook.

Волонтери підкреслили, що кожна пасха - це вклад українців у перемогу над Російською Федерацією. Гроші, які вдасться зібрати із продажу смаколиків, підуть на купівлю дронів. Вартість рекордної пасочки - 300 грн.

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"Сенс життя кожного з нас вже понад рік вимірюється тільки тим, що ми робимо для перемоги. Де б ми не були. Дякую тобі, Львівщино, що памʼятаєш про це і доводиш справами щодня", - кажуть волонтери.

Зеленський привітав українців на Великдень 9 квітня

Нагадаємо, що сьогодні одним з перших вшанував важливе релігійне свято Великодня, яке частина українського суспільства святкує 9 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Він привітав бійців ЗСУ, міжнародних партнерів та всіх вірян та згадав про спільні "світлі" цінності, які, попри різність релігійних вподобань, є важливими для всіх - це свобода, бажання захищати власну землю та віра у перемогу.

Відзначимо, що християн східного обряду цього дня відзначають Вербну неділю - священну літургію від самого ранку веде митрополит Православної церкви України Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі.

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