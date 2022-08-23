Така недбалість може призвести до спалаху інфекції

У тимчасово окупованому Маріуполі собаки у пошуках їжі розривають могили невідомих містян, які загинули через обстріл.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"В окупованому Маріуполі досі не закрите питання, щодо належної ексгумації тіл з місць хаотичного поховання. Так, бродячі собаки у пошуках їжі розкопують у Приморську районі могили невідомих маріупольців, які загинули через обстріл. По-перше, це зневага до самих загиблих маріупольців. По-друге, така недбалість може призвести до спалаху інфекції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міськраді, в деяких районах та кварталах навіть і не приступали до ексгумації тіл.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі хворі лежать прямо на вулиці біля входу в лікарню.

Нагадаємо, на початку серпня окупанти зганьбилися з запуском газопостачання у Маріуполі. Зокрема, через годину після запуску пропав не тільки газ, але й вода та електроенергія.

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