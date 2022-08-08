Крім того, ще одна група мародерів підірвалася на вибуховому пристрої часів оборони міста.

У Маріуполі процвітає мародерство та свавілля окупантів. Росіяни та "ДНРівці" не можуть поділити награбоване.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його даними, вчора ввечері на Лівобережному районі у приватному секторі сталася стрілянина між росіянами та "ДНРівцями".

"Цього разу не розподілили награбоване. За попередньою інформацією один росіянин легкопоранений та за це п’ять "ДНРівців" заарештовано. Сподіваємось на швидку розправу російського військового недоправосуддя", - зазначив він.

Крім того, в одному з будинків Приморського району пролунало три вибухи. За даними Андрющенка, підірвалося двоє бурятів-підрядників. Ще двоє у важкому стані.

"Влізли мародерити – нарвались на мінометні міни з часів оборони Маріуполя. Не жалко від слова зовсім. Маріуполь мститься", - зазначив Андрющенко.

Водночас окупанти проводять термінову ексгумацію тіл вбитих маріупольців. Процедура, за словами радника мера, принесла "несподівані результати".

"Через порушення могил частини тіл людей розтягали звіри по вулицях. Така картина знов стає типовою", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти збирають тюремні клітки на сцені філармонії в Маріуполі, аби влаштувати показовий судовий процес над військовополоненими.

Міський голова Вадим Бойченко, коментуючи це, наголосив, що російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Він закликав світову спільноту, ООН та "Червоний Хреста" втрутитися у ситуацію та домогтися дотримання правил поводження з військовополоненими.

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