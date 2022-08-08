У тимчасово окупованому Маріуполі хворі лежать прямо на вулиці біля входу в лікарню.
Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.
"Цього навіть не ховають під час інтерв’ю на пропагандистському ТБ. Такий рівень медицини дорівнює тому, що смертність у Маріуполі зросла у п'ять разів", - зазначається у повідомленні.
Як зазначили у міськраді, "ось така вона руська "турбота" про маріупольців, а це ще навіть не спалах COVID-19".
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у Маріуполі окупанти намагалися відновити газопостачання, але зганьбилися та зазнали фіаско.
"Показовий запуск газопостачання в Приморському районі з червоною стрічкою закінчився очікувано", - прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, через годину після запуску пропав не тільки газ, але й вода та елетрика.