Такий рівень медицини дорівнює тому, що смертність у Маріуполі зросла у п'ять разів.

У тимчасово окупованому Маріуполі хворі лежать прямо на вулиці біля входу в лікарню.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

"Цього навіть не ховають під час інтерв’ю на пропагандистському ТБ. Такий рівень медицини дорівнює тому, що смертність у Маріуполі зросла у п'ять разів", - зазначається у повідомленні.

Як зазначили у міськраді, "ось така вона руська "турбота" про маріупольців, а це ще навіть не спалах COVID-19".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у Маріуполі окупанти намагалися відновити газопостачання, але зганьбилися та зазнали фіаско.

"Показовий запуск газопостачання в Приморському районі з червоною стрічкою закінчився очікувано", - прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, через годину після запуску пропав не тільки газ, але й вода та елетрика.

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