Вже через годину після запуску в Приморському районі окупованого Маріуполя пропав не тільки газ, але й вода та світло.

У Маріуполі окупанти намагалися відновити газопостачання, але зганьбилися та зазнали фіаско.

Про це розказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Показовий запуск газопостачання в Приморському районі з червоною стрічкою закінчився очікувано", - прокоментував Андрющенко.

За його словами, через годину після запуску пропав не тільки газ, але й вода та елетрика.

Також він розказав, що завдяки ефективним партизанам Маріуполя російським електрикам в Кальміуському районі спалено новий трансформатор.

"Окрім того, через дупорукість на вихідні подано струм у 350 вольт замість 220 по більшості районах. Наслідки - знешкоджена побутова техніка маріупольців там, де з’явилась електрика. Нема більш ефективних диверсантів, ніж російські будівельники", - розказав радник мера.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі процвітає мародерство та свавілля окупантів. Росіяни та "ДНРівці" не можуть поділити награбоване.

Водночас окупанти проводять термінову ексгумацію тіл вбитих маріупольців. Процедура, за словами Андрющенка, принесла "несподівані результати": через порушення могил частини тіл людей розтягали звіри по вулицях.

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