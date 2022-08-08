У Маріуполі окупанти намагалися відновити газопостачання, але зганьбилися та зазнали фіаско.
Про це розказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Показовий запуск газопостачання в Приморському районі з червоною стрічкою закінчився очікувано", - прокоментував Андрющенко.
За його словами, через годину після запуску пропав не тільки газ, але й вода та елетрика.
Також він розказав, що завдяки ефективним партизанам Маріуполя російським електрикам в Кальміуському районі спалено новий трансформатор.
"Окрім того, через дупорукість на вихідні подано струм у 350 вольт замість 220 по більшості районах. Наслідки - знешкоджена побутова техніка маріупольців там, де з’явилась електрика. Нема більш ефективних диверсантів, ніж російські будівельники", - розказав радник мера.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі процвітає мародерство та свавілля окупантів. Росіяни та "ДНРівці" не можуть поділити награбоване.
Водночас окупанти проводять термінову ексгумацію тіл вбитих маріупольців. Процедура, за словами Андрющенка, принесла "несподівані результати": через порушення могил частини тіл людей розтягали звіри по вулицях.