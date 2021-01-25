Фінансування будівництва бере на себе Група "Метінвест".

Група "Метінвест" інвестує 34,7 млн грн у будівництво 345 додаткових кисневих точок у лікарнях Маріуполя.

Як повідомила прес-служба компанії, після закінчення запланованого на лютий 2021 року будівництва, в місті буде обладнано близько 700 лікарняних ліжок, підключених до кисню.

Завдяки реконструкції існуючих систем кисневого постачання в лікарнях не буде необхідності постійної заміни кисневих балонів. Крім того, буде виконана повна диспетчеризація процесів постачання кисню з виведенням параметрів на диспетчерський пульт.

"Одним з найважливіших компонентів у лікуванні нової коронавірусної інфекції є кисень. На початку 2020 року компанія прийняла рішення допомогти громадам. Ми виділили фінансування, матеріали і фахівців для будівництва кисневих постів, рамп і киснепроводів. І на цьому компанія не зупиняється", - зазначив генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Також він підкреслив, що рішення допомогти медикам було прийнято "Метінвестом" ще на початку минулого року на самому початку епідемії. На даний момент компанія продовжує це робити, споруджуючи нові точки підключення кисню.

Повідомляється, що з початку пандемії COVID-19 компанія направила 26,5 млн грн у будівництво кисневої інфраструктури в чотирьох лікарнях Маріуполя. Оперативно були облаштовані 343 точки подачі кисню у відділеннях, де надають допомогу ковідним хворим.

Нагадаємо, за минулий рік метпідприємства Групи "Метінвест" в Маріуполі, а також Фонд Ріната Ахметова передали міським лікарням 206 тисяч кубів кисню загальною вартістю 11,5 млн грн, у тому числі 183 тисячі кубів поставлено у відділення для лікування хворих covid-19. Також Група "Метінвест" інвестувала 10 мільйонів гривень у створення дитячого інфекційного центру в Маріуполі на базі міської лікарні №4 імені Івана Мацука.

Бізнесмен Рінат Ахметов ще в лютому 2020 року об'єднав ресурси благодійного фонду, Групи "Метінвест", футбольного клубу "Шахтар", ДТЕК та інших активів SCM для допомоги Україні і виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19 в рамках проекту Фонду Ріната Ахметова "боротьба з COVID-19 в Україні".

У медустановах Маріуполя вже встановлені 15 висококласних апаратів ШВЛ, переданих Фондом Ріната Ахметова, всі лікарі, які пройшли навчання роботі на даній техніці, отримали від організації комплекти медичного спецодягу.

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Автор: УНІАН