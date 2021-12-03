Факт отримання обох щеплень буде необхідно підтвердити.

Віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав про необхідність згенерувати сертифікат про вакцинацію для отримання виплати в розмірі 1 тисячі гривень.

Про це йшлося в його відеозверненні, опублікованому в Facebook.

Читайте такожЯк згенерувати COVID-сертифікат в "Дія": докладна інструкція з фото"Дуже скоро стартує програма президента про підтримку українських підприємців. Тільки із "зеленим" сертифікатом у застосунку "Дія" ви зможете отримати 1000 грн та витратити її на послуги бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії", — наголосив міністр.

Гроші за вакцинацію: що пообіцяв Зеленський

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати через додаток "Дія" тисячу гривень. Виплати відбуватимуться в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки, що отримала назву "єПідтримка".

Програма стартує 19 грудня. 2 грудня Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн на це.

Діятиме програма до 18 грудня 2022 року. За цей час скористатися цією тисячею гривень зможуть усі громадяни України, які отримали дві дози вакцини за весь період проведення вакцинації (тобто ті, хто щепився з лютого 2021 року).

Гроші виплачуватимуть на безкоштовні віртуальні карти в додатку "Дія". Їх можна буде витратити на придбання книжок, абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів і т.д. або купити квитки для подорожей всередині країни. У програмі візьмуть участь понад 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень, їхній перелік наразі невідомий.

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Автор: Анастасія Печенюк