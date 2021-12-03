У президента Володимира Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не видаватимуть готівкою.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
Він нагадав, що гроші можна буде витратити через додаток "Дія", однак наразі ведеться робота й щодо того, як ці кошти отримуватимуть українці, які не мають додатку чи смартфону.
"От як опозиція говорить - дайте живими грошима... Але, коли ти даєш живі гроші, то є зворотний бік медалі... Якщо ти роздаватимеш живими грошима... то можеш стимулювати інфляцію, я маю на увазі, що гроші можуть піти з української економіки, наприклад, на імпорт", - пояснив Устенко.
Радник президента уточнив, що, видаючи живі гроші, не можна проконтролювати, на що вони будуть витрачені.
Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.
Читайте такожЧерез "Омікрон" до України заборонили в'їзд іноземцям з 8 країнЦі кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, на квитки для подорожей всередині країни тощо.
Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.
2 грудня Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які буде направлено на виплати по 1 тис. грн кожному вакцинованому проти COVID-19 українцю.
Власне програма стартує 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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