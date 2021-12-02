Придбати книги можна буде одразу після старту програми 19 грудня.

Про це у Facebook повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Читайте також"Тисяча від Зеленського": у Мінекономіки розкрили нові деталі та вимогиУрядова команда провела перемовини з представникам сфери культури, зокрема, Інституту книги та Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів. За підсумками ухвалили рішення додати книги до програми "єПідтримка".

"Проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми", — зазначила Свириденко.

Гроші за вакцинацію: що пообіцяв Зеленський

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати через додаток "Дія" тисячу гривень. Виплати відбуватимуться в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки, що отримала назву "єПідтримка".

Програма стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року.

Діятиме програма до 18 грудня 2022 року. За цей час скористатися цією тисячею гривень зможуть усі громадяни України, які отримали дві дози вакцини за весь період проведення вакцинації (тобто ті, хто щепився з лютого 2021 року).

Гроші виплачуватимуть на безкоштовні віртуальні карти в додатку "Дія". Їх можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів і т.д. або купити квитки для подорожей всередині країни. У програмі візьмуть участь понад 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень, їхній перелік наразі невідомий.

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Автор: Анастасія Печенюк