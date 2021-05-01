Міністр юстиції України Денис Малюська прокоментував зміну запобіжного заходу для фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.
Відповідну заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Денис Малюська розповів, що існує "європейський підхід".
"Він правильний. Я підтримую судову систему в тому, що люди, які не визнані винуватими у вчиненні злочину, не повинні сидіти у слідчих ізоляторах тривалий час", - заявив міністр.
Він стверджує, якщо протягом півтора-двох років немає вироку суду, підозрюваного можна випускати із СІЗО за умови, що він не є небезпечним для суспільства.
"Очевидно, що суд у цьому переконався, що якоїсь особливої небезпеки зараз немає, і вирішив застосувати інший запобіжний захід - установити домашній арешт", – пояснив Малюська.
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Справа Шеремета: що відомо
Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.
Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.
30 квітня Антоненка випустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
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