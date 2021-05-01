Денис Малюська пояснив зміну запобіжного заходу для Андрія Антоненка.

Міністр юстиції України Денис Малюська прокоментував зміну запобіжного заходу для фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Відповідну заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Денис Малюська розповів, що існує "європейський підхід".

"Він правильний. Я підтримую судову систему в тому, що люди, які не визнані винуватими у вчиненні злочину, не повинні сидіти у слідчих ізоляторах тривалий час", - заявив міністр.

Він стверджує, якщо протягом півтора-двох років немає вироку суду, підозрюваного можна випускати із СІЗО за умови, що він не є небезпечним для суспільства.

"Очевидно, що суд у цьому переконався, що якоїсь особливої небезпеки зараз немає, і вирішив застосувати інший запобіжний захід - установити домашній арешт", – пояснив Малюська.

Справа Шеремета: що відомо

Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

30 квітня Антоненка випустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора