Центр працюватиме в Україні і допомагатиме країнам Європи у подоланні надзвичайних ситуацій.

У Міністерстві внутрішніх справ України розглядають можливість створення Центру протидії природним стихійним лихам.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив на зустрічі з рятувальниками, які повернулися з ліквідації пожеж у Греції, повідомили у прес-службі МВС.

"МВС розробляє проект створення Центру протидії природним стихійним лихам, який буде працювати в Україні, а потім допомагати і Європі у подоланні надзвичайних ситуацій", - заявив він.

Очільник правоохоронного відомства подякував рятувальникам за ліквідацію пожеж у Греції та висловив сподівання, що набутий досвід стане у нагоді на службі державі.

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У МВС зауважили, що з 6 серпня понад 100 українських пожежників допомагали гасити пожежі в Греції, які виникли через рекордну спеку та дії людей.

Від початку робіт зведеним загоном ДСНС, зокрема, врятовано два населених пункти Спатарі та Метохи - це 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець. Поблизу м. Каматріадес врятовано житловий будинок, 2 господарські будівлі, 13 вуликів, 23 гектари оливкового та інжирного саду.

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Автор: Віталій Саєнко