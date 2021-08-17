Вони врятували два населених пункти.

В Україну повернулися пожежники, які брали участь у гасінні масштабних лісових пожеж у Греції.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Cпецрейс з Афін приземлився в міжнародному аеропорту "Київ".

Зведений загін у складі 100 осіб зустріли Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Голова ДСНС Микола Чечоткін та родини вогнеборців. Рятувальникам подякували за роботу.

Читайте такожУкраїнський літак для евакуації не може вилетіти з КабулаВідзначається, що зведений загін ліквідував окремі осередки пожежі по фронту понад 19 тис. метрів, глибиною до 60 м.

Ліквідовано низову пожежу на площі 1,7 га та верхову площею 350 кв. метрів.

Також вони врятували населені пункти Спатарі та Метохи.

Пожежі в Греції

28 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Греції спалахнули лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов і Родополи.

Служба цивільного захисту розіслала жителям потерпілого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

Уряд України 5 серпня ухвалив рішення відправити для гасіння пожеж сто рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з десяти областей країни.

Автор: Людмила Жерновська