Влада готує рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 прифронтових населених пунктів.

Російські окупанти не припиняють обстрілів прифронтових громад Харківської області, внаслідко чого гинуть мирні мешканці, зокрема діти. Через це влада готує рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з низки населених пунктів.

"Задля збереження життя та здоров'я людей закликаємо громадян до евакуації з небезпечних територій. Готуємо рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Там перебуває 275 дітей", – повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Водночас він наголосив, що діти можуть бути евакуйовані тільки щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.

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Крім того цивільним, передусім родинам із дітьми, рекомендовано евакуюватися з Борівської громади Ізюмського району, в тому числі з смт Борова. Зараз там проживає 8900 людей, з яких 844 – діти.

"Усі евакуйовані будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій, якщо будуть виїжджати за межі області – отримають одноразові виплати. За бажання буде організована евакуація в західні області України", – йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: де оголошено обовʼязкову евакуацію

23 жовтня стало відомо про оголошення масштабної евакуації дітей на Херсонщині. Йдеться про 23 населених пункти у Бериславському, Каховському та Херсонському районах області.

Як уточнили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, це рішення Херсонської ОВА одностайно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Відомо, що евакуація буде безкоштовною. Людей вивозитимуть автобусами та поїздами в тому числі до Хмельницької, Львівської, Миколаївської та Одеської областей.

Крім того, Мінреінтеграції повідомило про оголошення обовʼязкової евакуації дітей у ще 8 населених пунктах Донецької області. Йдеться про Бахмутський та Покровський райони області.

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