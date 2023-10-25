Російські окупанти не припиняють обстрілів прифронтових громад Харківської області, внаслідко чого гинуть мирні мешканці, зокрема діти. Через це влада готує рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з низки населених пунктів.
"Задля збереження життя та здоров'я людей закликаємо громадян до евакуації з небезпечних територій. Готуємо рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Там перебуває 275 дітей", – повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Водночас він наголосив, що діти можуть бути евакуйовані тільки щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.
Крім того цивільним, передусім родинам із дітьми, рекомендовано евакуюватися з Борівської громади Ізюмського району, в тому числі з смт Борова. Зараз там проживає 8900 людей, з яких 844 – діти.
"Усі евакуйовані будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій, якщо будуть виїжджати за межі області – отримають одноразові виплати. За бажання буде організована евакуація в західні області України", – йдеться у повідомленні.
Війна в Україні: де оголошено обовʼязкову евакуацію
23 жовтня стало відомо про оголошення масштабної евакуації дітей на Херсонщині. Йдеться про 23 населених пункти у Бериславському, Каховському та Херсонському районах області.
Як уточнили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, це рішення Херсонської ОВА одностайно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Відомо, що евакуація буде безкоштовною. Людей вивозитимуть автобусами та поїздами в тому числі до Хмельницької, Львівської, Миколаївської та Одеської областей.
Крім того, Мінреінтеграції повідомило про оголошення обовʼязкової евакуації дітей у ще 8 населених пунктах Донецької області. Йдеться про Бахмутський та Покровський райони області.