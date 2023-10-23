Харківщина опинилася під ударом РФ / Колаж УНІАН / фото Харківська обласна прокуратура

Сьогодні вранці російські загарбницькі війська скинули ФАБ-250 на Купʼянський район Харківської області, внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури у соціальній мережі Facebook. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина  1 статті 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 22 жовтня близько 10:00 загарбники вдарили ФАБ-250 по селищу Курилівка. Внаслідок цього обстрілу отримала поранення 39-річна жінка, також пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та приватне підприємство.

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Фото Удар по Харківщині 23 жовтня 2023
Фото Удар по Харківщині 23 жовтня 2023
Фото Удар по Харківщині 23 жовтня 2023
Фото Удар по Харківщині 23 жовтня 2023
Фото Удар по Харківщині 23 жовтня 2023
Фото Удар по Харківщині 23 жовтня 2023

Обстріли Харківщини: останні новини

Нагадаємо, що минулої ночі окупаційна армія з території Бєлгородської області вдарила по терміналу "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району.

Внаслідок цього удару загинули шестеро працівників, ще 16 людей отримали поранення. Сьогодні були оприлюднені імена загиблих співробітників пошти:  Олександр Темніков, Дмитро Герасічкін, Артем Акопов, Олександр Біжанов, Владислав Панков та Олексій Єрмола.

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає відповідь за удар по терміналу.

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