Це сталося ще близько 10:00.

Сьогодні вранці російські загарбницькі війська скинули ФАБ-250 на Купʼянський район Харківської області, внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури у соціальній мережі Facebook. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 22 жовтня близько 10:00 загарбники вдарили ФАБ-250 по селищу Курилівка. Внаслідок цього обстрілу отримала поранення 39-річна жінка, також пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та приватне підприємство.

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Обстріли Харківщини: останні новини

Нагадаємо, що минулої ночі окупаційна армія з території Бєлгородської області вдарила по терміналу "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району.

Внаслідок цього удару загинули шестеро працівників, ще 16 людей отримали поранення. Сьогодні були оприлюднені імена загиблих співробітників пошти: Олександр Темніков, Дмитро Герасічкін, Артем Акопов, Олександр Біжанов, Владислав Панков та Олексій Єрмола.

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає відповідь за удар по терміналу.

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