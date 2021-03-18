Сьогодні, 18 березня, о 21.45 на телеглядачів «1+1» чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу». У прямому ефірі ведуча програми Наталія Мосейчук та гості студії обговорять проблеми з ремонтом доріг в Україні та подискутують про «Кримську платформу».

Чому більшість доріг в Україні щоразу у поганому стані після зими? Що являє собою програма «Велике будівництво» та яка її ефективність? Скільки грошей в Україні витрачають на «ямковий ремонт» та коли ми нарешті зможемо мандрувати Україною автошляхами європейського рівня? У другій частині програми будуть дискутувати про Крим. Який план повернення Криму до України має влада? Що таке «Кримська платформа», заснована Президентом, та чим вона може допомогти? Чи можна було не допустити анексії? Та хто має відповісти за те, що Росія окупувала півострів практично без усякого спротиву з боку України? Про все це говоритимуть цього четверга у програмі «Право на владу» з Наталією Мосейчук.

До розмови запрошені: заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, голова Укравтодору Олександр Кубраков, екс-міністр транспорту Володимир Омелян, народний депутат з групи, «За майбутнє», екс-міністр транспорту Віктор Бондар, віце-президент Автомобільної федерації Олексій Мочанов, депутат Київради від партії «Голос» Максим Нефьодов, міністр транспорту і зв'язку (2005) Євген Червоненко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Постійний Представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, начальник штабу - перший заступник командувача високомобільних десантних військ ЗСУ в 2012- 2014 р. Сергій Кривонос, т.в.о.заступника Глави Адміністрації Президента (2014) Андрій Сенченко, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат, «Слуга народу» Ірина Верещук, журналіст Осман Пашаєв, Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджану в Україні (2016-2020), радник з міжнародних питань ректора Державної фіскальної служби Азер Худієв, депутат Івано-Франківської облради від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко.

Дивіться новий випуск «Право на владу» вже сьогодні о 21.45.

Свої запитання телеглядачі можуть ставити на Facebook-сторінці програми.

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Автор: УНІАН