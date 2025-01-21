На думку Плетенчука, коли більшість військовослужбовців повернеться до цивільного життя, буде загострення таких протиріч.

У Києві, в хостелі Hostel Vshokoladi, офіцерам ЗСУ, які були у формі, не дозволили поїсти, бо вважають, що "військові небезпечні". Серед трьох офіцерів, які зіткнулися з хамством персоналу, був речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, який розповів про деталі інциденту та висловився про загальну проблему, яка склалася у суспільстві.

"Ці подробиці - лише крихта у величезній проблемі, з якою вже стикається наше суспільство та з якою воно стикнеться надалі. Сама ситуація насправді могла закінчитися там, де почалася та я все зробив, щоб так й сталося… Адже насправді ні про яке обслуговування в принципі не йшлося. Я просто зупинився в цьому хостелі, та хотів зі своїми колегами на нашій кухні пообідати нашою ж їжею. Нам в цьому відмовили", - сказав військовий в етері "Апострофа".

Він пояснив, що намагався вирішити конфлікт з керівництвом, але йому не надали потрібні контакти.

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"Відповідно тут вже йшла мова про мої права споживача, я вже не кажу про моральний бік цієї проблеми. Тому цей конфлікт вийшов назовні. На жаль, у нашому суспільстві є у деяких прошарків нерозуміння того, що відбувається в країні", - вважає Плетенчук.

За його словами, "бульбашка", в якої деякі люди продовжують жити, колись обов’язково лусне. Як пояснив речник ВМС, військові дуже часто мовчать про проблеми, аналогічні тій, що сталася з ним. Мовчать, тому що не хочуть надавати приводів для радощів нашим ворогам, але звісно у будь-якому конфлікті є люди, яким байдуже й цього не уникнути. Вони вважають, що їх напад РФ не стосується. Плетенчук наголосив:

"Але, на жаль, ця війна торкнеться та торкається кожного, незалежно від їхнього бажання. Ті процеси, які зараз відбуваються, розбіжності, які виникають між різними прошарками нашого суспільства, нам треба буде надалі разом вирішувати. Взаємні претензії між нами, між різними соціальними групами... Коли більшість військовослужбовців дійсно повернеться до цивільного життя, ми побачимо загострення цих протиріч".

Він вважає, що прямо зараз треба робити щось масштабне для того, щоб уникнути таких серйозних проблем у майбутньому. Зокрема, потрібна відповідна роз’яснювальна робота в інформаційному полі, надалі - адаптація ветеранів тощо. Плетенчук підкреслює, що з такими проблемами стикаються усі країни, а вголос про це заговорили після війни у В’єтнамі, коли серед американців військових кількість смертей від суїцидів зрівнялася з кількістю втрат на полі бої.

"Треба враховувати, що люди з війни повертаються зовсім іншими, на жаль. Замовчування цієї проблеми точно не наближає її вирішення", - додав військовий.

Скандал з офіцерами у хостелі

Нагадаємо, трьом військовим в Києві відмовили в проханні пообідати в хостелі Hostel Vshokoladi. Про інцидент розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, який був учасником цієї ситуації. За його словами, дівчина на ресепшені хостела заявила, що "військові небезпечні". Також вона відмовилась дати телефон керівника закладу. На той момент було незрозуміло, чи це особиста позиція працівниці на ресепшені чи й власників.

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