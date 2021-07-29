У територіальних водах Пакистану на борту судна Lem Geranium (прапор Кіпру) помер моряк з Одеси.

Як повідомив УНІАН морський юрист Микола Гольбін, НП сталася 27 липня, померлий – електромеханік.

"Чоловік з Одеси, його вік – понад 50 років ... Ймовірно – природні причини смерті. Враховуючи характер роботи моряка і температуру повітря в Пакистані (тропічний клімат – УНІАН), можу сказати, що не кожне серце здатне витримати такі стреси", - зазначив юрист.