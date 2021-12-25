14 грудня чоловік кинув в пам'ятник пакети з червоною фарбою.

У Тернополі поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері, над яким протягом двох тижнів було вчинено два акти вандалізму.

Про це повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський у своєму Facebook.

"Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята! 1 січня на 16:00 доєднуйтеся до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича", - написав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 14 грудня у Тернополі невідомий облив фарбою пам'ятник Степану Бандері. Факт пошкодження пам'ятника виявили поліцейські. Однак згодом невідомі вандали закидали яйцями цей же пам’ятник.

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