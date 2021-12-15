Поліція закликала жителів телефонувати правоохоронцям, якщо хтось впізнає нападника.

У Тернополі поліцейські встановлюють зловмисника, котрий облив червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області, інцидент стався 14 грудня о 12:11.

"Невідома особа пошкодила пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Монумент було облито червоною фарбою", - йдеться в повідомленні.

Факт пошкодження пам'ятника виявили поліцейські. Наразі правоохоронці обстежують навколишню територію, опитують людей, переглядають відео з камер спостереження.

Також поліція опублікувала відео з нападником біля пам'ятника та закликала жителів телефонувати правоохоронцям, якщо хтось його впізнає.

Крім того, вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Галицький районний суд Львова виніс вирок одному зі студентів, який в лютому облив фарбою пам'ятник Степану Бандері. Чоловік отримав чотири роки ув'язнення з іспитовим терміном.

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Автор: Світлана Макринська