Кошти отримають всі українці, які пройшли повний курс вакцинації, підкреслив спікер президента.

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував чутки про те, що одну тисячу гривень отримають тільки вакциновані з грудня громадяни.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook Facebook.

"Її отримають усі українці, які пройшли повний курс вакцинації. Однією дозою у випадку "Джонсон&Джонсон" чи двома – в усіх інших. До 19 грудня і після", – підкреслив він.

Никифоров зазначив, що механізм виділення цих коштів ще проробляють, але вже наразі відомо, що буде не готівка, а ваучер або сертифікат на перелік товарів та послуг. "Вичерпний список оголосимо найближчим часом, але узагальнено це культура, мандри та спорт. Тому є і третій плюс від програми – заохочення саме культурного та спортивного розвитку українців", - додав прес-секретар президента.

Він уточнив, що отримати кошти зможуть усі вакциновані українці, включно з тими, у яких немає додатку "Дія".

Нагадаємо, 15 листопада Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози антикоронавірусної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

За словами президента, програма підтримки стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в застосунку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати 1 тис. грн.

Сьогодні, 16 листопада, Сергій Никифоров зазначив, що технічна сторона цього процесу ще розробляється. За його словами, це не будуть "живі" гроші.

""Це буде якийсь сертифікат або депозит, або ваучер, або щось таке. Тобто його не можна буде витратити на горілку і цигарки. Буде перелік послуг і товарів, на які можна буде витратити цю тисячу гривень. Це послуги й товари зі сфери культури: квитки, театр, кіно, концерти, книжки, подорожі, музеї та інше... Там буде більший перелік послуг, але концептуально – це послуги і бізнеси, які постраждали від карантинних обмежень", – розповів Никифоров.

Автор: Антоніна Доломанжи