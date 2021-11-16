Тисячу гривень вакциновані українці зможуть витратити на послуги та товари з конкретного переліку.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров розкрив деталі виплат вакцинованим, розповівши, що ці гроші не можна буде витратити на горілку і цигарки.

Як він повідомив у коментарі УНІАН, наразі технічна сторона цього процесу ще розробляється.

"Єдине, що це не будуть живі гроші. Це буде якийсь сертифікат або депозит, або ваучер, або щось таке. Тобто його не можна буде витратити на горілку і цигарки. Буде перелік послуг і товарів, на які можна буде витратити цю тисячу гривень. Це послуги й товари зі сфери культури: квитки, театр, кіно, концерти, книжки, подорожі, музеї та інше... Там буде більший перелік послуг, але концептуально - це послуги і бізнеси, які постраждали від карантинних обмежень", - розповів Никифоров.

Щодо термінів, за які цей процес буде розроблено та втілено, прес-секретар президента порадив орієнтуватися на вчорашнє відеозвернення глави держави та зауважив, що "це поки що вся наявна інформація".

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"Зрозуміло, що механізм якось буде відрізнятися, як саме - поки не можу сказати, для тих, у кого є "Дія" і у кого немає "Дії", але це зараз ще проробляється", - додав він.

Никифоров наголосив, що кошти, які отримають вакциновані громадяни, некоректно називати тисячею гривень за вакцинацію.

"Це все ж таки масштабна програма підтримки бізнесу, яка відбуватиметься отак опосередковано через споживачів та клієнтів. Таким чином ми заохочуємо і вакцинуватися людей, і допомагаємо бізнесу", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Глава держави анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою громадяни, щеплені від COVID-19 двома дозами вакцини, зможуть отримати по тисячі гривень через додаток "Дія".

Він зазначив, що ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

"Ну а для того, щоб легше було дихати бізнесу і громадянам, що постраждали від COVID, держава продовжує як наявні програми підтримки, так і розробляє низку нових інструментів. Один з них запрацює найближчим часом. Це підтримка тих сфер, які постраждали від карантину більше за інші. А саме - креативний, спортивний і транспортний сектори економіки", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що йдеться про нову програму підтримки відповідних секторів економіки, яка стартує 19 грудня.

"До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн. І стільки ж - на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони і "Дія" поки що є не в кожного. Тож ця програма діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень всім вакцинованим громадянам України, зокрема людям похилого віку, про що повідомимо незабаром", - сказав президент.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антоніна Доломанжи