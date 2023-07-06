У Львові оголошено дводенну жалобу по загиблим внаслідок ракетного удару.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму офіційному Telegram-каналі. "Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вічна Пам’ять", - йдеться у повідомленні.
За останніми даними рятувальників, на місці удару тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку.
Психологи ДСНС допомогли 112 людям. До робіт залучили 176 рятувальників, 31 одиницю техніки та два кінологічні розрахунки.
Удар по Львову: що відомо
Як відомо, сьогодні вночі у Львові чули гучні вибухи. Згодом стало відомо, що під час атаки російська ракета влучила у багатоквартирний будинок, зруйнувавши значну його частину.
Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. На цей час відомо про 4 загиблих, близько 40 постраждалих, з яких 13 госпіталізовані.
Місто має загалом значні руйнації від ракетного удару: зруйновано 35 будинків, пошкоджено заклади освіти, гуртожитки, великий офісний центр, а також 57 автівок.
Садовий повідомляв, що 60 помешкань зазнали серйозних уражень, місто виділить 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань.
Зараз всім львів'янам, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку.