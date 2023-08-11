Для втечі задіяли підставних інвалідів, які поверталися в Україну.

На Одещині прихильниця "руского міра" разом зі спільниками організувала канал для виїзду з України чоловіків призовного віку.

Як повідомили в обласному управлінні СБУ, затримано ділків, які переправляли "клієнтів" до іноземних медичних закладів під виглядом "супроводу" людей з інвалідністю.

Зазначається, що для здійснення поїздки за кордон зловмисники виділяли спеціальне авто з водієм.

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Однак, насправді, інваліди були підставними. Після перетину державного кордону вони разом з перевізниками поверталися до України. В той же час самі ухилянти залишалися за межами нашої держави.

"Крім того, під час розслідування було встановлено, що одна із організаторок оборудок є палкою прихильницею рашизму. Свої прокремлівські погляди та схвальні коментарі про воєнні злочини РФ вона неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "Однокласники", - розповіли в управлінні.

На Одещині діяла ще одна "мережа". Зокрема, учасники цієї злочинної групи переправляли своїх клієнтів за кордон через завчасно підготовлені "лісові стежки" поза контрольно-пропускними пунктами.

"А в Івано-Франківській області на організації каналу нелегальної міграції викрито групу, до якої входило троє ділків - медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міськради. Вони продавали потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про наявність групи інвалідності. Потім ухилянти використовували підробку для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, вартість "послуг" в усіх схемах становила від 2,5 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від способу і терміновості виїзду.

Корупція на виїзді за кордон

Як повідомляв УНІАН, затримано начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації. Він вступив у змову з деякими працівниками центрів комплектування та соціальної підтримки на території Києва, та разом з ними сприяв виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Зокрема, посадовець зустрівся зі своїм знайомим, який повідомив, що йому разом із партнером дуже потрібно за кордон. Вони хотіли виїхати нібито для обговорення питання отримання волонтерської допомоги від контрагентів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ціна "послуги" становила 10 тис. доларів США з клієнта.

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