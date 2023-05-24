Вона пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби.

В Тернопільській області повідомлено про підозру у зловживанні впливом працівниці міграційної служби, яка сприяла в оформленні документів для виїзду чоловіків з України. Свої послуги вона оцінила в $6 тис.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, працівниця міграційної служби пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби.

"Цей документ давав право на виїзд за кордон. Таку послугу жінка оцінила у $6000, які отримала від "ухилянта". Наразі вирішується питання про відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

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"Ухилянти" в Україні

На кордонах України почастішали випадки вилову ухилянтів. Також все частіше правоохоронці виявляють шахрайські схеми для оформлення довідок про тимчасову непридатність до військової служби або фальшивих документів, які надають право військовозобов'язаним чоловікам виїздит за кордон.

Так, нещодавно у Кіровоградській області викрили злочинну організацію. Обвинувачені за допомогою підроблених печаток та штампів на підставі паспортних даних виготовляли пакет документів, які давали право на перетин держкордону.

Також на Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у виготовленні підробних довідок, зокрема, він фальшував висновок військово-лікарської комісії.

Крім того, у Києві ліквідували канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Незаконну діяльність організував громадянин РФ, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката. Після 24 лютого минулого року він за гроші пропонував потенційним призовникам своє "сприяння" у нелегальному виїзді до Євросоюзу.

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