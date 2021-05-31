КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" працюватимуть у штатному режимі.

З 7 до 21 червня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, буде зупинено функціонування контрольного пункту в’їзду-виїзду "Чаплинка".

Про це повідомили у представництві президента України в Автономній Республіці Крим на Facebook-сторінці.

"До уваги громадян, які планують перетинати адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом. З 7 до 21 червня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, буде зупинено функціонування контрольного пункту в’їзду-виїзду "Чаплинка", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" працюватимуть у штатному режимі.

У представництві президента просять громадян для уникнення незручностей врахувати цю інформацію при плануванні подорожей.

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Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Костянтин Гончаров