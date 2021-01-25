Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про причини вибору дат локдауну в Україні в січні і про те, в яких умовах ми будемо жити далі.
Читайте такожСтало відомо, як працюватимуть дитсадки, школи та виші після локдауну
"Коли ми вибирали дати (цього жорсткого карантину-ред.), ми вибирали дати з найменшою активністю в економіці, щоб потім до квітня-травня ми були в змозі пройти без запровадження жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів ... цілі сектори економіки", - сказав він в ефірі каналу "Україна 24".
Степанов розповів, які заходи будуть вживатися після виходу з жорсткого карантину.
"Наша стратегія, що зараз ми виходимо... ми повертаємося в режим, який був до 8 січня. Потім близько 7-10 днів ми дивимося, як ситуація по регіонах — і чи перейти далі до адаптивного карантину в різних регіонах залежно від епідситуації", - сказав він.
Карантин в Україні: що відомо
- Україна виходить з жорсткого карантину: які обмеження діють з 25 січня (Інфографіка)
- Опівночі припиняє дію локдаун, ситуацію з коронавірусом стабілізували - Степанов
- Вперше за останні чотири місяці в Україні зафіксували менше 3 тисяч інфікованих-19 за добу
- Маски, локдаун і комендантська година: країни Європи знову посилюють заходи боротьби з коронавірусом (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram