Міністр охорони здоров'я розповів, чому локдаун запроваджували в січні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про причини вибору дат локдауну в Україні в січні і про те, в яких умовах ми будемо жити далі.

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"Коли ми вибирали дати (цього жорсткого карантину-ред.), ми вибирали дати з найменшою активністю в економіці, щоб потім до квітня-травня ми були в змозі пройти без запровадження жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів ... цілі сектори економіки", - сказав він в ефірі каналу "Україна 24".

Степанов розповів, які заходи будуть вживатися після виходу з жорсткого карантину.

"Наша стратегія, що зараз ми виходимо... ми повертаємося в режим, який був до 8 січня. Потім близько 7-10 днів ми дивимося, як ситуація по регіонах — і чи перейти далі до адаптивного карантину в різних регіонах залежно від епідситуації", - сказав він.

Карантин в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН