Миротворці допомогли вулканологам дістатися одного з найбільш активних вулканів Африки.

Українські вертолітники висадилися на кратер діючого вулкана в Африці.

Про це розповів помічник командира 18 окремого вертолітного загону ДР Конго по зв'язках із засобами масової інформації Олександр Савченко у Facebook-групі загону. Він також опублікував видовищні фото з вулкана.

За його словами, відповідно до завдань Місії ООН, миротворці 18-го окремого вертолітного загону забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки - Ньямлагіра.

Основа Ньямлагіра зливається із сусіднім вулканом Ньїрангонго, останнє виверження якого відбулося у травні цього року і забрало життя щонайменше 32 людей. Обидва ці вулкани входять у гірський хребет Вірунга, який є національним природним парком зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Дослідження вулканічної діяльності є надзвичайно важливим завданням, адже поруч розташоване місто Гома, в якому проживає близько двох мільйонів мешканців. Своєчасне вивчення і прогнозування майбутніх вивержень науковцями дозволяє завчасно попередити місцеве населення про потенційну небезпеку", - зазначив Савченко.

За словами командира 18-го окремого вертолітного загону, полковника Євгена Вакуленка, особливістю таких завдань є виконання польотів на досить великих висотах.

"Наприклад, висота Ньїрангонго сягає 3 470 метрів, а Ньямлагіра 3 058 метрів, що значно ускладнює техніку пілотування вертольоту. Але весь наш льотний склад має необхідні навички для виконання таких завдань, тому це не є для нас проблемою", - наголосив Вакуленко.

Як розповів вулканолог Даріо Тедеско, зараз обидва вулкани поводять себе дуже тихо.

"Та лава, яку зараз можна побачити на Ньямлагіра, перебуває значно нижче рівня, який був раніше. В Ньїрагонго лавового озера не видно взагалі, а отже, ми чекаємо її повернення. Тоді можна буде зробити якісь прогнози, а коли це станеться, поки що невідомо", - каже експерт.

Як повідомляв УНІАН, за часів незалежності України понад 42 тисячі українських військових взяли участь у понад 25 миротворчих операціях під егідою ООН.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова