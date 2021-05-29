Наразі під проводом ООН виконує завдання зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго 246 українських військовослужбовців.

За часів незалежності України понад 42 тисячі наших військових взяли участь у понад 25 миротворчих операціях під егідою ООН.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, наразі під проводом ООН виконує завдання 18-й окремий вертолітний загін Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Це 246 українських військовослужбовців.

"Національний персонал (всього 36 осіб) у складі місій ООН підтримує мир і безпеку у таких країнах, як Демократична Республіка Конго, Кіпр, Косово, Молдова (Придністров’я), Малі, Республіка Південний Судан та провінція Аб’єй", - повідомили у Генштабі.

Разом з тим міністр оборони України Андрій Таран повідомив, що близько 45 тис. українських військовослужбовців з 1992 року взяли участь у миротворчих операціях по всьому світу. За його даними, починаючи з 1992 року цінний досвід в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки отримало близько 45 тис. українських військовослужбовців. Наразі українські національні контингенти та персонали під егідою різних міжнародних безпекових організацій беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у 6 країнах світу та районі Аб’єй.

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Україна, як одна з держав-засновниць ООН, продовжує робити свій великий вклад у полегшення страждань цивільного населення і примирення ворогуючих сторін, додав Таран. За його словами, вишкіл, професіоналізм та готовність українських воїнів завжди прийти на допомогу високо цінуються партнерами в ООН.

«Україна, як ніяка інша держава, знає лиха, які несе війна, скільки вона забирає життів, ламає доль і спустошує населені пункти. Ми прагнемо миру у своїй державі і є надійними партнерами міжнародної спільноти щодо врегулювання криз у світі», - підкреслив міністр.

Таран побажав миротворцям міцного здоров’я і мирного неба, а тим, хто сьогодні виконує завдання у складі національних контингентів та персоналів, — щасливого повернення додому.

Зазначимо, сьогодні, 29 травня, у світі відзначають Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй.

Миротворча місія ООН: що відомо

Раніше генсек ООН заявив, що в Організації Об'єднаних Націй (ООН) найближчим часом навряд чи домовляться про введення миротворців на Донбас.

У березні постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність розміщення миротворців ООН на Донбасі. За його словами, вони мають допомогти Києву у відновленні контролю над ділянкою кордону з Росією.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва