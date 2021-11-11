На Канарських островах триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. Потік лави від вулкана знову досяг океану.

На Канарських островах потік лави від вулкана Кумбре-В'єха почав виливатися в океан.

При зіткненні лави з водою виділяються клуби білого диму, повідомляє Reuters, однак місцевим жителям цього разу не забороняють виходити на вулицю.

Як повідомляється, розплавлена порода досягла води біля популярного місця для серфінгу. Влада ж заявила, що в ізоляції немає необхідності, тому що населення знаходиться далеко.

На початку виверження влада побоювалася, що реакція між перегрітою лавою і морською водою може викликати потужні вибухи і хмари токсичного газу. Під час останнього великого виверження на острові близько 50 років тому людина померла, вдихаючи такі гази.

За даними агентства, влада Ла-Пальми заявила, що сейсмічна активність навколо місця виверження, а також викиди токсичного діоксиду сірки зменшуються.

Виверження вулкана на Канарських островах: що відомо

На Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активність були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили понад 970 гектарів землі та зруйнували понад 2500 будівель.

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Тим часом, життя 85000 жителів Ла-Пальми триває у звичайному режимі, за винятком того, що доводиться прибирати вулканічний попіл.

Як повідомляв Погода УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис.осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

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Автор: Катерина Лиманська