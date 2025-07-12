Відповідне обладнання передбачене для використання в межах вивчення предмету "Захист України".

Українських школярів тепер навчатимуть навичкам керування FPV-дронами. Відповідне рішення ухвалило і вже впроваджує Міністерство освіти і науки України.

Як повідомляє пресслужба відомства, вже затверджено оновлений перелік навчальних засобів та обладнання, яке потрібне для викладання предмета "Захист України" у школах. У цьому переліку відтепер зокрема містяться "симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами", а також "дрони для практичного навчання".

Крім того, перелік навчальних засобів і обладнання також включатиме:

Відео дня

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

планшети для навчання;

сучасне мультимедійне обладнання (без уточнення, що саме мається на увазі);

манекени для навчання школярів навичкам надання першої допомоги та реанімації, засоби зупинки кровотечі та інші засоби навчання тактичній медицині;

оновлені каски та бронежилети;

протигази, засоби хімічного захисту;

радіостанції для вивчення основ зв'язку.

"Оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях", – повідомляють у міністерстві.

У відомстві також акцентують, що шкільний предмет "Захист України" був "кардинально" оновлений у минулому році. Замість "формальної муштри" тепер учні щомісяця проходять "інтенсивні практичні тренінги" тривалістю 6-8 годин у "спеціально обладнаних осередках".

Інші новини про шкільну освіту

Як писав УНІАН, уряд запустив програму одноразової грошової допомоги для батьків, які збирають дітей до першого класу. В межах програми можна отримати 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.

Заявки на оформлення виплати оформлюються через застосунок "Дія". Гроші можна витратити лише у безготівковій формі, щоб держава могла упевнитися, що ними розрахувалися саме за ті речі, які потрібні для школи.

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