На місці працюють рятувальники.

В Миколаєві під завалами після нічного ворожого "прильоту" знайшли загиблу молоду жінку.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

"В Миколаєві під завалами після нічного "прильоту" знайшли одного загиблого. Це молода жінка. Співчуття родині загиблої. На місці працюють рятувальники", - написала вона.

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Обстріл Миколаєва

1 жовтня російські окупанти влучили з зенітно-ракетної системи С-300 у житловий будинок у Миколаєві.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, внаслідок ракетних обстрілів постраждали 5 осіб, у тому числі жінка з тримісячною дитиною. Також пошкоджено кілька житлових будинків. Зокрема, повідомлялося про руйнування квартир на 5-му та 4-му поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі, а у навколишніх будинках повилітали вікна.

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