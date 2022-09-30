Троє поранених перебувають у тяжкому стані.

У Миколаєві внаслідок вчорашнього удару касетними снарядами загинули троє та поранено 11 людей.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Ввечері, 29 вересня, близько 17:30 ворог завдав удару по житловому району Миколаєва касетними снарядами "Смерч". Внаслідок чого троє людей загинули та одинадцять поранені, з них одна дитина 17 років. Також є пошкодження житлових будинків й електромереж", - зазначив він.

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Кім також нагадав, що вночі, 30 вересня, близько 00:56 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, попередньо, зенітно-ракетними системами С-300. Так, дві з ракет влучили у десятиповерховий будинок.

"Внаслідок чого одну людину було деблоковано з під завалів, поранення отримали ще вісім осіб, троє поранених осіб у тяжкому стані перебувають у медичних закладах, п‘ятьом – надано амбулаторну допомогу", - розповів голова ОВА.

За його словами, повністю зруйновано чотири квартири, шість – частково. Наразі роботи по розчищенню завалів на пошкоджених об'єктах завершені, а усіх людей деблоковано. Також після нічних обстрілів пошкоджено медичний заклад – без жертв та постраждалих.

Крім того, Кім уточнив, що внаслідок обстрілів Баштанського району 29 вересня поранено одну людину.

Обстріл Миколаєва

Як повідомляв УНІАН, після опівночі 30 вересня російські окупанти обстріляли десятиповерхівку у Миколаєві. Восьмеро людей отримали поранення. Одну із місцевих жительок, яку уламками конструкцій будинку затисло під завалами, згодом деблокували рятувальники.

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