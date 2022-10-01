У місті зазнали пошкоджень кілька житлових будинків.

У Миколаєві внаслідок ворожих ракетних обстрілів постраждало 5 осіб, у тому числі жінка з тримісячною дитиною.

Про це мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram.

"Ще кілька житлових будинків зазнали пошкоджень в іншому районі міста. В них понівечені стіни, вибиті вікна та зруйнований дах. Також там від влучання ракети зайнявся гараж. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС", - зауважив міський голова.

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При цьому поранень зазнали мама з тримісячною дитиною. Їх одразу після обстрілів госпіталізували.

"Загалом внаслідок сьогоднішніх ударів по місту постраждало п’ять осіб", - зазначив Сєнкевич.

Обстріл Миколаєва сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, російські загарбники влучили ракетою з зенітно-ракетної системи С-300 у житловий будинок у Миколаєві.

Повідомлялося про руйнування квартир на 5-му та 4-му поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі, а у навколишніх будинках повилітали вікна. На щастя, ніхто з жителів не постраждав.

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