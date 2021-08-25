Постраждалий - волонтер фестивалю квір-культури "Одеса Прайд".

В Одесі напали на волонтера фестивалю квір-культури "Одеса Прайд".

Як повідомили журналістам в оргкомітеті фестивалю, напад стався 24 серпня. Зазначається, що зловмисники - кілька членів радикальної організації "Традиція та порядок", яка раніше вже погрожувала організаторам фестивалю "повторити Тбілісі" - побити представників ЛГБТ.

Приводом для нападу стала райдужна бандана, яку представники "Традиції та порядку" побачили на хлопцеві. Факт нападу був знятий на відео іншим волонтером "Одеса Прайда".

Волонтери кажуть, що нападники опинилися на місці події випадково. Вони супроводжували лідера місцевого осередку своєї організації Іллю Попкова на ефір одного з місцевих телеканалів. Яскравий аксесуар привернув їхню увагу, і вони вирішили силою відібрати його.

"Волонтер Олександр зараз перебуває в задовільному фізичному стані і продовжує брати участь у заходах Прайду. Юристи оргкомітету звернулися в поліцію із заявою про напад", - йдеться в повідомленні.

Райдужний прапор - символіка ЛГБТ-спільноти

Веселковий прапор, також відомий як прайд-прапор або прапор свободи, є одним з найпопулярніших ЛГБТ-символів. Традиційно його полотно складається з шести поздовжніх смуг кольорів веселки: червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, синього та фіолетового.

Розробив прапор художник Гілберт Бейкер спеціально для гей-прайду в Сан-Франциско 1978 року.

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Автор: Лариса Козова