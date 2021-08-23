У трьох із затриманих вилучили балончики з речовиною сльозогінної дії.

В Одесі затримали групу людей, які збирали на пляжі "Аркадія" підписи проти заходу ЛГБТ-спільноти, що має відбутися в місті 28 серпня.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні, 23 серпня, група молодиків спровокувала конфлікт зі співробітниками приватної охорони пляжу "Аркадія", погрожуючи їм фізичною розправою.

"Своєчасно інцидент врегулювали правоохоронці. Особи всіх 15 учасників події встановлено. Це місцеві жителі віком від 12 до 26-ти років. У трьох із них вилучили балончики з речовиною сльозогінної дії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство притягнуто 9 осіб. У шести неповнолітніх, які не досягли віку, з якого настає відповідальність за цей вид правопорушень, у присутності батьків взяли пояснення. Після цього порушників відпустили.

Читайте такожВ Одесі представники ЛГБТ проведуть ходу в рамках фестивалю квір-культуриЯк повідомили в соціальних мережах очевидці, порушники - представники організації "Традиція та порядок". Вони влаштували збір підписів проти ЛГБТ і конфліктували з охоронцями одного з розташованих на курорті закладів. Охоронці просили "активістів" піти.

Раніше організатор "ОдесаПрайд-2021" Анна Леонова поінформувала журналістів, що передала в поліцію Одеси заяву про погрози щодо ЛГБТ. Зокрема, у зв'язку із запланованою на 28 серпня в Одесі відкритою акцією представників спільноти.

За її даними, організація "Традиція та порядок" закликає зірвати акцію – напасти на її учасників і побити, а також погрожує, що "повторить Тбілісі" - у столиці Грузії на початку липня противники ЛГБТ-ходи жорстоко побили журналістів і учасників акції.

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Автор: Лариса Козова