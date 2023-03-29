Раніше ця ж суддя була фігуранткою справи щодо внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. За даними джерел УНІАН, мова йде про Людмилу Салтан.

В Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили суддю одного із районних судів міста на отриманні хабара.

Як розповіли в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області, посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень.

Зокрема, задокументовано факт, коли суддя просила хабара в місцевого жителя. За гроші підозрювана "гарантувала" громадянину позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов'язань.

Відео дня

Повідомляється, що правоохоронці задокументували факт отримання суддею першої частини хабаря у розмірі 4 тисячі доларів.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, підозрювану - суддю Київського районного суду Одеси - затримали 29 березня. Жінка отримала кошти від громадянина за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі.

За даними джерела, ця сама суддя була фігуранткою справи щодо внесення недостовірних відомостей до е-декларацій.

"Зокрема, ще до війни вона не задекларувала наявність грошових коштів, за які було придбано автівки… Наскільки знаю, мова про Людмилу Салтан", - сказав правоохоронець.

Затримання на хабарах

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука. Його затримали нібито за підозрою в отриманні хабаря.

У січні цього року начальник Одеської ОВА Максим Марченко звільнив свого заступника Олега Муратова, який підозрюється в шахрайстві та підбурюванні підлеглого до дачі хабара. За даними слідства, пропонуючи дати хабар, Муратов посилався на свої зв'язки з правоохоронними органами. Посадовця затримали після одержання 27 тис. дол.

Вас також можуть зацікавити новини: